ام كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة في معرض الكتاب هذا العام

يشارك خلال معرض الكتاب هذا العام في دورته السادسة والخمسين الكاتب حسن عبد الموجود بكتابا جديدا تحت عنوان "ام كلثوم ..من الميلاد الى الاسطورة عن دار ديوان للنشر والتوزيع

يتناول الكتاب خمسين حكاية مدهشة، بلغة عذبة متدفقة، ومصحوبة بصور نادرة من أهم أرشيفات الصور الفوتوغرافية، تبرز حياة أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة.

يتناول خلال تلك الحكايات ملامح أيقونة «كوكب الشرق» منذ كانت طفلة تغني للأوز في بيت أسرتها بقرية «طماي الزهايرة»، ثم صبية تُطرب البسطاء في قرى الدلتا، ثم فتاة قدِمت إلى القاهرة مشمولةً بحماية المشايخ، حتى أصبحت امرأةً يحاول الكثيرون الفوز بقلبها؛ الغرباء وأقرب المقربين، الألمان والحلفاء، الملك والضباط الأحرار.

احتفظت أم كلثوم بالفتاة الريفية أسفل جلدها، مهما طاردت الموضة واقتنت العطور والفساتين والنظارات والبروشات من أرقى الماركات العالمية، فقد عرفت كيف تضبط إيقاع خطواتها منذ نشأتها في البيوت الطينية وحتى وصولها لقصور الملوك والأمراء والرؤساء.

يتقصَّى الكتاب رحلة «السِّت» ويكشف مشاعرها في الحب والأمومة، كما يصور كيف أدارت معاركها مع مطربات الزمن القديم، وعلاقاتها بالملكية والثورة والصحافة والنميمة!

يتميز الكتاب بمجموعة من الصور الرائعة والنادرة التي تنشر لأول مرة.

حسن عبد الموجود: كاتب مصري، صدرت له روايتان، وخمس مجموعات قصصية، وثلاثة كتب في الصحافة الأدبية. حصل على جائزة دبي للصحافة الثقافية، وجائزة يوسف إدريس للقصة، وجائزة ساويرس للرواية، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأفضل مجموعة قصصية. تُرجمت أعماله إلى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية.