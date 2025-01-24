إكسترا نيوز : الأزهر وتحيا مصر يدعمان غزة بقوافل مساعدات إنسانية

أكد عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، أن منخفضًا جويًا قويًا يؤثر على أقصى شمال شرق مصر وقطاع غزة، مما يزيد من معاناة سكان القطاع، موضحًا أن الأمطار الغزيرة أثرت بشكل كبير على المناطق المكتظة باللاجئين، خاصة في جنوب غزة، حيث تعرض أكثر من 80% من المنازل بمدينة رفح الفلسطينية للتدمير شبه الكامل.

وأشارالغنام خلال رسالته على الهواء، إلى أن الأوضاع المعيشية تفاقمت داخل القطاع بفعل الأمطار الغزيرة، مما أجبر العديد من السكان على اللجوء إلى المخيمات والخيام المؤقتة لتوفير الاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن الوضع كارثي في المناطق المدمرة، حيث تتطلب الأوضاع الإنسانية تدخلًا عاجلًا لتقديم الإسعافات الأولية وإمدادات الإغاثة.

وأضاف أن أعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات التي دخلت عبر معبر رفح اليوم انخفضت نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة انخفاض كفاءة معبر كرم أبو سالم، مؤكدا استمرار تدفق المساعدات المصرية والمجتمع المدني المصري، الذين يلعبون دورًا حيويًا في دعم سكان غزة.

أعلن الغنام عن استعداد قافلة مساعدات كبرى، ضمن مبادرة «تحيا مصر»، للانطلاق من مدينة الأسمرات، بحضور عدد من المسؤولين المصريين وأعضاء الحكومة، وتعد القافلة الأكبر من نوعها، حيث تضم شاحنات محملة بالأدوية، المستلزمات الطبية، ألبان الأطفال، الأغذية المعلبة، وغيرها من الإمدادات الضرورية لسكان غزة.

شهدت الأيام الماضية وصول قوافل مساعدات من مؤسسات المجتمع المدني المصري، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في إطار جهود متواصلة للتخفيف من معاناة سكان القطاع المحاصر.