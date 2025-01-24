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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

فعاليات فنية وإبداعية وورش تفاعلية في جناح الطفل بمعرض الكتاب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهد جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في أول أيامه، العديد من الفعاليات الفنية والفنون القولية والورش التفاعلية.
قدمت الهيئة العامة المصرية للكتاب ورشًا لتنمية مهارات الأطفال الإبداعية واليدوية، شملت قص ولزق كانسون، بالإضافة إلى ورش تطريز وتلوين متنوعة. كما قدم الفنان خالد عبد السلام ورشة فن الإلقاء، حيث تناول كيفية نطق الكلمات بالشكل الصحيح وطرق التفاعل مع أفراد العائلة والأصدقاء، بجانب عرض المواهب المختلفة.
وفي إطار الأنشطة الثقافية، قدم حسن الحلوجي ورشة حكي بعنوان "حكايات من بلادي"، بدأت بمقدمة عن الأحلام وأهمية الصبر في تحقيقها، ثم سرد قصة "أحفاد النصر" التي استعرضت شجاعة وبسالة الجنود المصريين في معركة أكتوبر المجيدة. كما قدمت زهراء سلامة ورشة حكي بعنوان "الدجاجة دجي"، حيث استمتع الأطفال مع الحكاية التي أثرت خيالهم.
وعلى جانب آخر، أُقيم لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير عن قصة "روبوت بلا مشاعر" تأليف الكاتبة الصغيرة فريدة مجدي ورسوم الفنان الصغير عبد الله محمد. أدارت الحوار الكاتبة صفاء عبد المنعم، وتناول النقاش تفاصيل قصة "روبوت بلا مشاعر" الفائزة بالجائزة.
وضمن الفعاليات، أُقيم حفل توقيع كتاب "بيت جد نعيم" للكاتبة صفاء عبد المنعم، مصحوبًا برسوم الفنانة فيرونيكا باسم.
كما تم تقديم ورشة "رحلة إبداع فاطمة المعدول"، حيث قام الأطفال بتنفيذ نشاط ورقي مستوحى من أعمال الكاتبة فاطمة المعدول، التي تعتبر شخصية معرض الطفل لهذا العام. استعرض النشاط المجسم الورقي العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الإبداعية.

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جناح الطفل معرض الكتاب ورش تفاعلية معرض القاهرة الدولي للكتاب