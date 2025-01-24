احتفالًا بالذكرى 125.. تمديد عقد ناجلسمان مع منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميًا عن تمديد عقد جوليان ناجلسمان مع منتخب ألمانيا حتى عام 2028.

يأتي تجديد عقد المدير الفني لمنتخب ألمانيا جوليان ناجلسمان، ليستمر في قيادة المانشافت خلال بطولة يورو 2028 التي تقام في بريطانيا وأيرلندا.

تجديد عقد ناجلسمان مع منتخب ألمانيا

وقع ناجلسمان عقود تجديد عقده مع منتخب ألمانيا، اليوم الجمعة في لايبزيج، بالتزامن مع احتفالات الاتحاد الألماني لكرة القدم بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيسه.

ويأتي ذلك، بالرغم من خروج المنتخب الألماني من بطولة يورو 2024 بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2-1 في دور ربع النهائي.

تمديد عقد ناجلسمان يعكس ثقة الاتحاد الألماني بالمدرب صاحب الـ37 عامًا، الذي سبق له تدريب أندية: بايرن ميونخ ولايبزيج وهوفنهايم.

ويعتبر تجديد عقد ناجلسمان في تدريب منتخب ألمانيا هو الثاني، بعدما أعلن الاتحاد الألماني تمديد عقده في أبريل الماضي، لينتهي بنهاية منافسات كأس العالم 2026.