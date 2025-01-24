ضبط 92 كيلو من المصنعات الغير صالحة في دمياط

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في دمياط والدكتورة هبة الحديدى مفتش بيطرى بإدارة المجازر بجوله صباحية، قامت خلالها بزيارة مجزر فارسكور لمتابعه اعمال الذبح في وجود الدكتور وائل ابو الخير مدير مجزر فارسكور، والذي كان العمل علي اكمل وجه تنفيذاً لتعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة و الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبناء على توجيهات الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط.

هذا وقد تم استكمال الجولة بأعمال التفتيش علي الاسواق بمدينة ميت الخولي مركز الزرقا فى حضور مميز لدكتورة وطنية مدير الادارة البيطرية بالزرقا والتى اسفرت عن ضبط ٩٢ كيلو جرام مصنعات دواجن منتهية الصلاحية ومفرم منزوع ميكانيكيا ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.



تم عمل المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة

تمكنت مديرية الطب البيطري في دمياط من ضبط نصف طن من الدواجن مجهول المصدر حيث توالت ضربات ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم علي التفتيش علي الاسواق و تواصل فرض رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تلاعب. بناءًا على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري،

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و برفقتها الدكتور دينا الحناوى مفتش بيطرى بالإدارة بالاشتراك مع الرقابة التموينية والصحة بضبط نصف طن من الدواجن الكاملة مجهول المصدر، تم مصادرة المضبوطات و تشميع الثلاجة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، وفي انتظار قرار النيابة.



