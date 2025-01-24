في معرض الكتاب.. زعتر ومغامرة القراءة بدون كلمات

تشارك الكاتبة ياسمين عبدالفتاح بكتاب صامت للأطفال بعنوان «الكنغر زعتر»، الصادر حديثًا عن سلسلة كتاب «نور»، التي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 التي أنطلقت أمس الخميس وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات في التجمع الخامس.

الكتاب ينتهج طريقة مبتكرة في مجال أدب الطفل

ينتهج الكتاب طريقة مبتكرة في مجال أدب الطفل، حيث لا يحتوي على أي كلمات، وذلك لإتاحة مساحات لخيال الطفل لرسم السياق عبر التنقل بسلاسة بين صفحات الكتاب، فتستثير الرسومات الشيّقة ذهن الطفل لمعرفة تسلسل الأحداث واستنطاق الصفحات.

يُشار إلى أن الكتب الصامتة هي وسيلة عابر لحاجز اللغة والقدرة، فيمكن لأي طفل من أي جنسية قراءتها، كما يمكن لبعض ذوى الاحتياجات الخاصة كالصم وضعاف السمع قراءتها أيضًا

ويهدف الكتاب إلى تعزيز الدافعية لدى الأطفال، ويؤكد على تكامل قوة العقل والجسم لتحقيق النجاح، وذلك بشكل بسيط وعفوي.

«الكنغر زعتر» رسوم الفنان عمر طلال.

وقد شاركت الكاتبة ياسمين عبدالفتاح، بكتابها للأطفال «إجابات مميزة لسؤال مُلح جدا جدا»، الصادر مؤخرًا عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف عن سلسلة كتاب «نور»، في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وتقول مؤلفة الكتاب: يأخذهم التفكير في رحلة عصف ذهني مرحة لطرح إجابات تنبع من شخصية كل واحد من الأصدقاء الخمسة، وفي نهاية الضحك والهزل يتوصلون لإجابات جادة تثري عقلهم وتضيف لشخصيتة كل منهم بعدًا جديدًا.

وتصدر سلسلة كتاب «نور» تحت إشراف مؤسسة الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة شيخ الأزهر الشيخ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب، ورئاسة تحرير الدكتورة نهى عباس.

ياسمين عبدالفتاح، عضو اتحاد كتاب مصر - شعبة أدب الطفل، وحاصلة على ميدالية بيت العرب من جامعة الدول العربية، وميدالية الهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى تكريمها من المجلس العربي للطفولة والتنمية.

كما نالت ياسمين عبدالفتاح جائزة المسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة - أدب الطفل، وجائزة مسابقة قصص على الهواء التي تنظمها مجلة العربي الكويتية بالتعاون مع إذاعة مونت كارلو الدولية، جائزة مسابقة "قوتنا لمتنا" في القصة القصيرة، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة.