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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "سوق اليوم الواحد"
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افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة بورفؤاد، الذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

 

محافظ بورسعيد يفتتح معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة بورفؤاد

 

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة بورفؤاد

 

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى السلع الحرفية واليدوية والملابس.

 ويتميز المعرض بأسعاره المخفضة، حيث تصل الأسعار إلى مستويات أقل من نظيراتها في الأسواق، بفضل تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك.

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