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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما: لدينا متحف لمستنسخات توت عنخ آمون.. ويمثل مزار عاما للشعب الإيطالي

رانيا يحيى
رانيا يحيى
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كشفت الدكتورة رانيا يحيى مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، أن هناك متحف لمستنسخات توت عنخ آمون داخل الأكاديمية، ويمثل مزار هام للشعب الإيطالي، حيث يقدر الأوروبيين الحضارة المصرية القديمة بشكل كبير.

وأضافت الدكتورة رانيا يحيى في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"
الشعب الإيطالي والشعب المصري بينهم روابط مشتركة، وذلك لأن الدولتين لهم تاريخ وحضارة كبيرة، فالحضارة المصرية القديمة والحضارة الرومانية، حضارات أثرت في البشرية بشكل عام، وعادة تكون الشعوب صاحبة الحضارة لها اهتمامات وتتسم بطابع فني، وهو مشترك بين الشعب المصري و الإيطالي، خلاف عشقهم لكل ألوان الفنون والثقافة بين الموسيقي والغناء والفن بكل أنواعه، وأيضاً على مستوى التاريخ والتراث، كلا الشعبين يولي اهتماماً كبيراً بالتراث والتاريخ الخاص بحضارته.

وعلى مستوى الفن، فالشعب الإيطالي يقدر الفن المصري بشكل كبير، ويتابع حركة الفن والثقافة المصرية باهتمام، خلاف معرفتهم الكبيرة من خلال السياحة وزيارة مصر ومعرفة هويتها الفنية جيداً.

رانيا يحيى الأكاديمية المصرية للفنون بروما الدكتورة رانيا يحيى الشعب الإيطالي الشعب المصرى توت عنخ أمون