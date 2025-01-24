برشلونة يؤمن مركز الظهير الأيسر حتى 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، رسميًا تجديد عقد لاعبه الشاب جيرارد مارتين، ليستمر داخل قلعة النادي الكتالوني حتى صيف عام 2028.

جدد برشلونة تعاقده مع جيرارد مارتين، ليؤمن مستقبل مركز الظهير الأيسر في الفريق، رفقة أليخاندرو بالدي، الذي غاب أكثر من مرة عن مباريات البلوجرانا، وشارك بدلًا منه صاحب الـ22 عامًا.

يعتبر مارتين من العناصر الشابة التي يعتمد عليها المدرب الألماني هانز فليك، بعدما أظهر اللاعب مهارات وقدرات واعدة تبشر بمستقبل مشرق.

تجديد عقد جيرارد مارتين مع برشلونة حتى صيف 2028

انضم مارتين إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2023، حيث بدأ مسيرته مع فريق الشباب قبل تصعيده للفريق الأول.

وخاض جيرارد مارتين مباراته الأولى مع فريق برشلونة الأول في ديسمبر 2023 ضد فريق كلوب أمريكا المكسيكي.

ومنذ ذلك الحين، شارك مارتين في 11 مباراة في الدوري الإسباني تحت قيادة هانز فليك، بالإضافة إلى 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، تمكن خلالها من صناعة هدفين، كما خاض أيضًا مباراتين في كأس ملك إسبانيا ومباراة في كأس السوبر الإسباني.

ويعد تجديد عقد جيرارد مارتين هو الثاني من نوعه بعد تجديد عقد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو لمدة خمس سنوات ونصف.