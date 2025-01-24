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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

وزير الداخلية بأداء
وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بالقاهرة
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فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73.. قام اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم  بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة  .. بحضور  الدكتور أسامة الأزهرى "وزير الأوقاف"، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد "مفتى الجمهورية"، والدكتور إبراهيم صابر "محافظ القاهرة" وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وقد ألقى الخطبة الشيخ / أحمد فرحات، حول "نعمة الأمن" تحدث خلالها عن أهمية تحقيق الأمن مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية.. مؤكدًا على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة وشعبها فى الحفاظ على إستقرار وأمن البلاد.. سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر بواسع رحمته.

 