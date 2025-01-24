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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح 6 مساجد بأسوان وادفو بتكلفة 3 ملايين و 250 ألف جنيه

إفتتاح 6 مساجد بأسوان
إفتتاح 6 مساجد بأسوان وادفو بتكلفة إجمالية 3 مليون و 250 ألف
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أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن لإفتتاح 6 مساجد بمدن أسوان وإدفو ما بين حكومى وأهلى بتكلفة إجمالية 3 مليون و 250 ألف جنيه ، شملت إفتتاح مسجد محمد متولى الشعراوى بتكلفة250 ألف جنيه ، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 110 م2 بمنطقة الحكروب بمركز أسوان ، وكذا إفتتاح مسجد عمر بن الخطاب ، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 240 م2 ، بالبصيلية قبلى بتكلفة 300 ألف جنيه .

إفتتاح 6 مساجد بأسوان وادفو

كما تم إفتتاح مسجد آل البيت بتكلفة 250 ألف جنيه ، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 171 م2 بمنطقة البياض بالبصيلية قبلى ، وأيضاً إفتتاح مسجد الروضة بحاجر المويسات بالبصيلية قبلى بتكلفة 200 ألف جنيه ، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 220 م2 ، بالإضافة إلى إفتتاح مسجد السلام بالزعيرات بالبصيلية ، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 221 م2 ، فضلاً عن إفتتاح مسجد النور بتكلفة 2 مليون جنيه إنشاء جديد بمساحة 176 م2 .

وصول المساجد الجديدة إلى 189 مسجد حتى الآن
 

تجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 189 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

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6 مساجد أسوان وإدفو 3 مليون و 250 ألف جنيه إفتتاح 6 مساجد أخبار محافظة أسوان