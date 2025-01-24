الأوقاف تستجيب لحزب حُماة الوطن في تجديد فرش مسجد أحمد حسين بالاسكندرية

في استجابة لطلب النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب عن حزب حُماة الوطن، وافقت وزارة الأوقاف، على تجديد فرش مسجد أحمد حسين بشارع البطل عبد السلام، المتفرع من منطقة أبو سليمان، وذلك ضمن جهود الحزب للتفاعل مع مطالب المواطنين والعمل على تحسين الخدمات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشاد محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، بسرعة استجابة وزارة الأوقاف وحرصها على تلبية احتياجات أهالي منطقة أبو سليمان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس نموذجًا إيجابيًا للتعاون المثمر بين الحزب والوزارة لخدمة الصالح العام.

وأوضح الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالحزب، أن أمانة رمل ثان بالحزب تلقت العديد من شكاوى المواطنين لأعمال التجديد جاءت استجابة لمطالب سكان منطقة أبو سليمان، مشددًا على أن الحزب يسعى دائمًا لتقديم حلول ملموسة تلبي تطلعات المواطنين وتُحسن من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا مستمرة لتطوير المساجد بما يتناسب مع قدسيتها وروحانياتها، مشيرة إلى أن تجديد فرش المسجد يُمثل خطوة محورية لجعله في أفضل صورة لاستقبال المصلين.

وأوضح حازم الريان، أمين دائرة رمل ثان، أن أعضاء الحزب، خاصة الشباب، شاركوا في أعمال التجديد، مشيرًا إلى أن المسجد استقبل المصلين وتم إقامة صلاة الجمعة في أجواء احتفالية بعد التطوير، بحضور أعضاء الأمانة وأهالي المنطقة.