رصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 17 حتى 23 يناير 2025

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 120 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 17 وحتى الخميس 23 يناير الجاري 2025، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الجمعة 17 يناير



أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن ختام فعاليات الأسبوع الأول من الجزء الثاني من برنامج إعداد قادة المستقبل أمس الخميس الموافق 16/1/2025، الذي تم تنفيذه خلال الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، واستفاد منه 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

السبت 18 يناير

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، غدًا الأحد الموافق 19/1/2025، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2024/2025 ، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرًا إلي أن الأسبوع الـ25 يتضمن أيضاً تنظيم 3 برامج تدريبية، ويستفيد من برامجه التدريبية 140 متدرباً.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتخطيط والإعداد لإدارة عدة أزمات معقدة، على مستوى المحافظات، وذلك بحضور محافظى: القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، مطروح، أسيوط، الدقهلية، أسوان، الغربية، بورسعيد، قنا، وشمال سيناء.

الأحد 19 يناير

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة في مجال تحسين خدمات المحليات، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظي باهتمام كبير من قبل فخامة رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها... جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول جهود تحسين خدمات المحليات للمواطنين في مختلف المحافظات.

الاثنين 20 يناير

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ماجى ناصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وذلك لبحث سبل تعزيز أنشطة التعاون فى العديد من المجالات بين الجانبين.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إجتماعاً مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير بحضور اللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من قيادات الوزارة و مسئولي الجهاز وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، احتفالية مبادرة حزب مستقبل "سداد ديون المزارعين" لـ6 آلاف مزارع على مستوى الجمهورية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي اقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي .

الثلاثاء 21 يناير

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور المهم الذى تقوم به الشركة المتحدة والتي أصبحت أحد ركائز صناعة قوة مصر الناعمة ومنظومة الإعلام المصري، مشيدة بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة المتحدة في تسليط الضوء على جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات على أرض محافظات الجمهورية.

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى فى نطاق محافظة القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات بازار القاهرة بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر في مدينة نصر، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة .

وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة سوق اليوم الواحد بحي الزيتون فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وذلك بحضور قيادات وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.

الأربعاء 22 يناير

هنأت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة.