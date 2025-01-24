الكشف عن خليفة تيديسكو في تدريب منتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميًا تعيين المدرب الفرنسي رودي جارسيا مديرًا فنيًا لمنتخب بلجيكا، خلفًا لدومينيكو تيديسكو الذي أقيل من منصبه منذ أيام.

وجاء قرار الاتحاد البلجيكي بإقالة تيديسكو بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها منتخب بلجيكا في الفترة الأخيرة، أبرزها الخروج المخيب للآمال من دور الـ16 في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

رودي جارسيا يتولى تدريب منتخب بلجيكا رسميًا

أصدر الاتحاد البلجيكي بيانًا رسميًا أعلن من خلاله تولي رودي جارسيا تدريب منتخب بلجيكا، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في المدرب الجديد.

سبق للمدير الفني رودي جارسيا تدريب أندية مرموقة، مثل: روما ونابولي الإيطاليين، وليل ومارسيليا الفرنسيين والنصر السعودي.

رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا الجديد

وكان تيديسكو تولى مهمة تدريب المنتخب البلجيكي في شهر فبراير من عام 2023، بعد رحيله عن تدريب فريق لايبزيج الألماني، ليخلف الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال.

يذكر أن فترة دومينيكو تيديسكو مع منتخب بلجيكا شهدت خلافات مع بعض اللاعبين، أبرزها الخلاف مع حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، الذي استُبعد من المنتخب البلجيكي ورفض العودة إلى القائمة في ظل وجود تيديسكو على رأس الجهاز الفني.