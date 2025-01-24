أبرزها البطاطس والخيار.. 3 وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

يلجأ الكثير من السيدات والبنات لإعداد وتجهيز مكونات طبيعية من الوصفات المنزلية الغير مكلفة، و التي تعمل علي حماية البشرة ونضارتها واعطائها حيوية ونعومة لامعة، وذلك من خلال العديد من الوصفات المنزلية الطبيعية التي يمكن أن تعمل علي علاج والتأثير علي شكل الهالات السوداء تحت العينين:

1- البطاطس والخيار

تعد البطاطس والخيار من الخضروات الطبيعية التي تعمل علي تبييض البشرة وإعطائها رونق وبريق من خلال وضع شرائح من الخيار أو البطاطس على العينين لمدة 10-15 دقيقة للحصول على تأثير قوي ومنعش.

2-أكياس الشاي الباردة

استعمال أكياس الشاي الأخضر أو الأسود الباردة يمكن أن تعمل على خفض الانتفاخ و الهالات السوداء بسبب احتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة.

3-ماء الورد

يعتبر ماء الورد قابض طبيعي للبشرة ويساعد في تهدئة وتنشيط الجلد حول العينين، و يمكن استخدام قطع قطن مبللة بماء الورد ووضعها على العينين لعدد من الدقائق.