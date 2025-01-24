رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بأسوان

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، والمنعقد بجامعة أسوان.

هذا وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن التضامن المصري الكبير مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تداعيات الأحداث المؤلمة في غزة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة.

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي للطلبة بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاجتماع تناول أيضا استعراض الأنشطة والفعاليات خلال فترة الإجازة، وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية وتنظيم الندوات التثقيفية، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات، بالإضافة إلى وضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

هذا وقد أشاد وزير التعليم العالي بجهود الجامعات المتنوعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وقد أكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة تشارك بقوة فى المبادرة الرئاسية وتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتحقيق أهداف المبادرة لتمكين الأفراد من تطوير أنفسهم على مختلف المستويات، سواء النفسية، الجسدية، أو الفكرية، وتقديم الدعم للأفراد لإعادة بناء حياتهم وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية من خلال برامج موجهة ومحاور شاملة.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، كما شهد الاجتماع الاستماع إلى رؤى رؤساء الجامعات لتفعيل دور طلاب الجامعات في دعم العمل الأهلي خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على التنسيق من خلال أمانة المجلس الأعلى للجامعات والأمانة الفنية للتحالف خلال الفترة القادمة، لوضع الآليات التنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة المقبلة.