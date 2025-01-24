حبس 3 متهمين بقتل دجال في الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة الحسينية اليوم حبس زوجين ونجلهما 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شخص والتخلص من جثته بدفنها بالقرب من مصرف بعدما حاول المجني عليه ممارسة أعمال غير أخلاقية مع الزوجة على خلفية استعانة الأسرة به لعلاج نجلهم.

كان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود بلاغ بغياب المدعو ع.م 40 عام موظف بهندسة الري ومقيم بمركز الحسينية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة المتغيب مدفونا على أطراف مصرف مياه بمركز الحسينية ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "محمد أ" 55 عاما وزوجته "ع" 55 عاما ونجلهما "إبراهيم" 25 عاما مقيمين بمركز الحسينية حيث أنهوا حياة المجني عليه بدس السم له في الطعام قبل أن يتخلصوا من الجثة بدفنها في مكان العثور عليها.

كما تبين أن الابن كان يعاني من بعض أعراض مرضية وأن الأسرة استعانت بالمجني عليه لما يعرف عنه بفك أعمال الدجل إلا أنه حاول ممارسة أعمال غير أخلاقية مع والدة الشاب فما كان من الأسرة إلا التربص به والتخلص منه.

تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وتشريح جثة المجني عليه.