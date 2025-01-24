ماذا قال جوارديولا عن مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي؟

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتعاقد النادي الإنجليزي مع النجم المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة صعبة أمام تشيلسي، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده رسميًا مع عمر مرموش، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة بلغت 75 مليون يورو كقيمة أساسية للظفر بخدمات مرموش، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.

جوارديولا

تصريحات جوارديولا عن عمر مرموش

وقدم جوارديولا تصريحات إيجابية حول صفقة مرموش، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إذ وصف مدرب السيتي مرموش بأنه «لاعب يستطيع منح جودة استثنائية للفريق».

وأضاف جوارديولا أن مرموش يمثل «لاعبًا مستقبليًا لسنوات قادمة»، مشيدًا بالجودة التي يمتلكها عمر مرموش في الثلث الأخير من الملعب، مبررًا هذا الأمر بأنه كان «السبب الرئيسي وراء التعاقد معه».

وكشف المدرب الإسباني عن انطباعاته الأولية عن مرموش بعد رؤيته في التدريبات، مؤكدًا أنه يمتلك القدرة على التأقلم بسرعة مع أجواء الفريق.

وشدد بيب جوارديولا على أن عمر مرموش ضمن قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة تشيلسي غدًا السبت.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

خاض عمر مرموش أول تدريب مع مانشستر سيتي أمس الخميس، استعدادًا لمباراة تشيلسي، التي تقام على ملعب الاتحاد في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.