ارتفاع أسعار الذهب في مصر مقتربا من أعلي مستوياته منذ 6 أسابيع

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم، بشكل ملحوظ ليتبع القفزة في سعر أونصة الذهب العالمي، ليتمكن الذهب المحلي من تجميع الزخم الكافي للارتفاع واختراق منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة، عند المستوى 3840 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3848 جنيها للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع عند 3850 جنيها للجرام.

خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 0.5% تقريباً بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 3820 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3800 جنيه للجرام، ليقبل الذهب المحلي حالياً على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2%.

السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في سعر الذهب المحلي يظل القفزة في مستويات الذهب العالمي واقترابه من أعلى مستوى تاريخي سجله، هذا بالإضافة إلى توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع مما يدعم عملية تسعير الذهب المحلي.

هذا ويشهد سعر الصرف استقرار خلال الأيام الأخيرة بعد أخبار وتوقعات عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس بعد اتفاق الهدنة في غزة، وهو الأمر الذي سيعمل على زيادة الإيرادات الدولارية لقناة السويس بشكل تدريجي مقارنة مع العام الماضي.

من جهة أخرى نجد أن مصر قد سددت حوالي 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ليصل إجمالي ما تم سداده من التزامات خلال العام الماضي إلى 38.7 مليار دولار، وتصل تقديرات البنك المركزي المصري لالتزامات مصر خلال عام 2025 إلى 22.4 مليار دولار.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع كبير اليوم ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بضرورة خفض أسعار الفائدة الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في مستويات الذهب العالمي إلى جانب توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن الهبوط.

استقر سعر الذهب العالمي فوق منطقة 2730 – 2740 دولارا للأونصة والتي كانت تمثل خط مقاومة صاعد ليستكمل الصعود ويقترب حالياً من قمته التاريخية عند 2790 دولار للأونصة والتي قد توقف حركة الصعود بعض الوقت لتكوين المزيد من الزخم الصاعد.

السعر المحلي:



فقد تمكن الذهب المحلي عيار 21 من تخطي المستوى 3800 جنيه للجرام خلال جلسة الأمس بعد أن اكتسب زخم إيجابي كبير من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ليستكمل ارتفاعه اليوم ويصل إلى المستهدف عند 3850 جنيه للجرام، وقد يوقف هذا المستوى ارتفاع السعر لبعض الوقت قبل أن يستكمل الصعود مستهدفاً قمته الأخيرة عند 3880 جنيها للجرام.