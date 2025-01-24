"الصحة العالمية" تجمد التوظيف وتقلص السفر بسبب انسحاب الولايات المتحدة

قامت منظمة الصحة العالمية بتجميد التوظيف وتقليص السفر ردًا على انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ممول لها، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية، نشرت مجلة بولتيكو الأوروبية مقتطفات منها. وقال المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس للموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني - "نأسف لهذا القرار، ونأمل أن تعيد الإدارة الجديدة النظر فيه".

وأضاف: "هذا الإعلان جعل وضعنا المالي أكثر خطورة، ونعلم أنه أثار قلقًا كبيرًا وعدم يقين لدى القوى العاملة في منظمة الصحة العالمية".

وردا على ذلك، قامت منظمة الصحة العالمية "بتجميد التوظيف، إلا في المجالات الأكثر أهمية" و"خفض نفقات السفر بشكل كبير".

ويجب أن تكون جميع الاجتماعات الآن افتراضية بالكامل ما لم تكن في ظروف استثنائية، ويجب أن تقتصر بعثات تقديم الدعم الفني للبلدان على الأكثر أهمية.

وتشمل التدابير الأخرى، فرض قيود على استبدال معدات تكنولوجيا المعلومات، وإعادة التفاوض على العقود الكبرى، وتعليق تجديد المكاتب والاستثمارات الرأسمالية؛ ما لم تكن هناك حاجة إليها لأسباب أمنية أو خفض التكاليف.

