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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ73 للشرطة

عيد الشرطة
عيد الشرطة
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 أرسلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، جاء نصها:

"يسعدني ويشرفني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة البحيرة وقياداتها الشعبية والسياسية والتنفيذية، أن أبعث لفخامتكم خالص إعزازي وتقديري، بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة، وأن أتقدم لفخامتكم بأسمى وأرق التهاني القلبية، ذاكرين بكل فخر واعتزاز الدور الوطني العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص، لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

تلك الذكرى العظيمة التي سجلت صفحة ناصعة في تاريخ النضال المصري، والتي ستظل دائمًا رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن.

داعية الله تعالى أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة، ويكلل مساعيكم الحميدة بالنجاح، وأن يوفقكم ويسدد خطاكم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين آمال أبناء مصر في ظل قيادتكم الحكيمة.

وكل عام وفخامتكم وجميع أجهزة الشرطة المصرية بخير وسلام".

كما أرسلت محافظ البحيرة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، معربة عن شكرها وتقديرها للدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في  الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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