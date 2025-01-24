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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«بهي الدين»: شعار «القاهرة للكتاب» يحمل دلالات كثيرة تتسق والثقافة المصرية والعربية

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
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قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يفتح بابه للمعرفة وشغف القراءة والاطلاع وهذه الدورة لها شعار لافت ومهم وهو «اقرأ.. في البدء كان الكلمة»، وهو شعار يحمل في الحقيقة الكثير من الدلالات التي تتسق مع الثقافة المصرية والعربية.

وأضاف «بهي الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دور معرض القاهرة للكتاب عبر تاريخه ان يكون منفتحًا على الثقافة الإنسانية بشكل عام، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل جمهوره اليوم بعد حفل الافتتاح أمس والجمهور سيجد الكثير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية التي جاءت إلى مصر محملة بأحدث إصداراتهم وهم لديهم ثقة كبيرة في القارئ المصري والدولة المصرية.

وتابع: « معرض القاهرة الدولي للكتاب من أقوى معارض الكتب في العالم وهذا المعرض يعكس حراكًا ثقافيًا حقيقيًا من خلال اللقاء مع كتاب ومفكرين ومبدعين في العديد من الندوات التي تضم مجالات المعرفة الإنسانية وليست الأدبية فقط».

 

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