أمين التعاون الخليجي: يجب الحفاظ على الزخم السياسي الإيجابي في لبنان

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ان علينا جميعا دعم لبنان في المرحلة الراهنة، متابعا انه يجب الحفاظ على الزخم السياسي الإيجابي في لبنان.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، ان دول مجلس التعاون تدعم أمن واستقرار لبنان، مستطردا “موقفنا ثابت بوحدة واستقرار الأراضي اللبنانية”.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ان هناك ضرورة لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بلبنان، وضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة في لبنان لتجاوز الأزمة.

كما اكد دعم الجيش اللبناني وندين اعتداءات الاحتلال، داعيا لانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، مع ضرورة دعم قوى الأمن الداخلي في لبنان.