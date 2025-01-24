بعد التجديد.. افتتاح مسجد نصر الله بقرية شبرا النوبة غرب بالبحيرة

افتتح مسجد نصر الله بقرية نصر الله بقرية شبرا النونة غرب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المسجد بتكلفة مليون جنيه، وذلك بحضور النائب السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ، ماهـر الصاوى، مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، ضيـاء مرجان، مدير الأزمات والكوارث، محمد مجدى، مدير الدعم الفنى بالمركز، شريف الحاجرى، رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الحرية، الشيخ منصـور لبيب، مديـر إدارة أوقاف ثان غرب إيتـاى البارود.

والمسجد مكون طابقيـن، الدور الأرضى على مساحة 280 متر مربع ، والدور الثانى علوى على مساحة 290 متـر مربـع بتكلفـة مليون جنيــه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" نعمة الأمن ".

ومن جانبها، أشادت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، بالجهود الذاتية في بناء وإعادة إحلال وتجديد المساجد وكذا المشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.