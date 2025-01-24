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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الإسكندرية: نِسب مُبشّرة للعينات العشوائية لمواد الشهادة الإعدادية

عربي أبو زيد وكيل
عربي أبو زيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية
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في ضوء توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدرسي الأول وتقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 .

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الجمعة الموافق 24 من يناير 2025 أن أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت صباح اليوم بجميع الإدارات التعليمية، وجاءت العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية مبشرة جدا بنسب مرتفعة تجاوز متوسط النسبة العامة 90 % ، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 % ، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها  90 % ، فيما بلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 88.5 % وكذلك مادة العلوم 95 % ، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 89.3 %.

وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب .

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