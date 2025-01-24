قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية للعديد من الميادين والشوارع الرئيسية من بينها ميدان المحطة وممشى السوق السياحى بطول 2400 متر، حيث رافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان، وذلك فى رسالة طمأنة وتأكيدًا على استتباب الأمن والأمان والاستقرار فى ربوع المحافظة .

محافظ أسوان يتفقد الميادين والشوارع الرئيسية ويستمع لمطالب المواطنين

وقد تابع الدكتور إسماعيل كمال إلتزام أصحاب المحلات التجارية والبازارات بخط التنظيم المحدد ، وعدم وجود إشغالات ، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر ، لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أى إشغالات داخل السوق

وأكد أنه يتم تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أى إشغالات داخل السوق ، وبما يساهم فى تسهيل حركة الأفواج السياحية الزائرة والمواطنين وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لهذا السوق الحيوى.

وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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