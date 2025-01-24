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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية متتبعة مكاسب "وول ستريت"

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
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أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية على ارتفاع خلال تعاملات اليوم /الجمعة/ - نهاية تعاملات الأسبوع - متتبعة أثر مكاسب بورصة "وول ستريت" مع سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض معدلات الفائدة وأسعار النفط. وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "هانج سنج" للأوراق المالية في هونج كونج ارتفاعا بنسبة 1.86% بمقدار 365 نقطة ليصل إلى 20066 نقطة، وزاد مؤشر SSE المركب في بورصة شنجهاي الصينية بنسبة 0.70% بمقدار 22 نقطة ليصل إلى 3252 نقطة.

كما ارتفع مؤشر CS1300 القياسي بنسبة 0.77% ليغلق عند 3،832 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر "كوسبي" بنسبة 0.85% ليغلق عند 2،536 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كوسداك" في البلاد بنسبة 0.65% ليغلق عند 728 نقطة.

وفي أستراليا، حقق مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، لينهي التعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 0.36% عند 8408نقطة.

فيما سجل مؤشر "نيكي 225" الياباني انخفاضًا بنسبة0.07% بمقدار 26 نقطة ليصل إلى39931 نقطة، وتراجع مؤشر "سينسيكس" في بورصة مومباي الهندية بنسبة 0.43% بمقدار 329 نقطة ليصل غلى 76190 نقطة.

وفي سنغافورة، خسر مؤشر بورصة سنغافورة الرئيسي بنسبة 0.06% بمقدار نقطتين ليصل إلى 3804 نقاط.

وخفف البنك المركزي في سنغافورة - في وقت سابق اليوم - سياسته النقدية بما يتماشى مع توقعات السوق، بالنظر إلى ارتفاع مستويات التضخم الأساسي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأفادت الدولة أيضا أن إنتاج مصانعها توسع بنسبة 10.6% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الذي يعد الشهر السادي على التوالي، وقادت المكاسب قطاعات هندسة النقل والالكترونيات والتصنيع الطبي الحيوي.

وكان بنك اليابان المركزي قد رفع - في وقت سابق اليوم - معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى إلى 0.5٪ - وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 وبما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

كما أعلنت اليابان أن معدل التضخم الأساسي لديها ارتفع إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا عند 3٪ في ديسمبر الماضي، على أساس سنوي.
 

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