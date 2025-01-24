وزير التعليم العالى ومحافظ أسوان يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد الجامع

أدى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن القيادات الجامعية والدينية والتنفيذية والعسكرية.

وزير التعليم العالى ومحافظ أسوان يؤدوا صلاة الجمعة بالمسجد الجامع

أعظم النعم نعمة الأمن والأمان

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ سعيد نطران خطيب وإمام المسجد ، والتى جاءت بعنوان "نعمة الأمن" فى رحاب الإسراء والمعراج، وأشار بأنه من أعظم النعم التى أنعم الله بها على عباده نعمة الأمن والأمان، والسكنية التي تتحقق فى النفس والأوطان، وهى نعمة لا تقدر بثمن من الأثمان، وهى نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباد، فبالأمن والأمان نسعد فى الحياة، وهكذا كانت مصر وستظل أبداً بإذنه تعالى واحة للأمن والأمان، وحصناً حصيناً للعروبة والإسلام، داعياً بأن يحفظ الله عز وجل مصر وولاة أمرها، وأهلها من كل سوء ، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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