لجنة من أساتذة "الفنون الجميلة" لمناقشة مشروعات طلاب الكلية بجامعة المنصورة

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، مناقشة لمشروعات التخرج لطلابها في المستوى الخامس دفعة 2025، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الفنون الجميلة.

واستقبل نائب رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى سلطان عميد معهد الفنون المسرحية السابق ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور محمد هلال مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى الفنون الجميلة، الدكتور حسن متولي عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية السابق، والدكتور شريف شتا عميد كلية فنون جميلة المنصورة السابق، الدكتور أحمد ناجى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب جامعة المدينة بمدينة بدر ، الدكتورة هويدا عبد الفتاح رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، والدكتور محمد شوقى أبو ليلة رئيس قسم العمارة هندسة جامعة المنصورة، أ.د أسماء الدسوقي رئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ولفيف من الأساتذة بكليات الفنون الجميلة والهندسة بالجامعات المصرية.

وحضر استقبال الوفد الدكتورة شاهنده ترك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة دينا يسرى سليمان وكيل الكلية للدراسات العليا، ورؤساء الأقسام ومشرفين البرامج بالكلية.



وبعث الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، برسالة ترحيب لأعضاء لجنة مناقشة أبحاث مشروعات الطلبة في رحاب جامعة المنصورة، كما أشاد بالمستوى والأداء المتقدمين لطلبة المستوى الخامس بكافة أقسام الكلية هذا العام متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

ووجه خاطر التحية لرؤساء الأقسام ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالكلية تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم مشيراً إلى أهمية مشاريع التخرج، حيث يبذل طلاب الكلية أقصى طاقة لإنتاج أعمال إبداعية متميزة ترتقي بمستوى الكلية وتنافس بها كليات الفنون الأخرى على المستوى المحلي والعالمي.

ورحب الدكتور محمد عبد العظيم بأعضاء اللجنة لتواجدهم في رحاب كلية الفنون الجميلة، وجهودهم الكبيرة في مناقشة أبحاث الطلاب.

وصرح عبد العظيم، أنه تمت مناقشة أكثر من ٢٠٠ بحث من مختلف أقسام الكلية، وضمت الأبحاث جميع التخصصات بالكلية، حيث قام قسم الديكور برنامج العمارة الداخلية بتقديم أفكار مبتكرة تتماشى مع التوجهات الحديثة في التصميم، وتركز على موضوعات متنوعة تهتم بتعزيز مفهوم التصميم المستدام، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة و تقديم حلولًا مبتكرة تستجيب لتحديات العصر، مع مراعاة الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية للتنمية.

بينما تناولت الأبحاث المقدمة من طلاب برنامج الفنون التعبيرية معالجات تشكيلية لنصوص درامية من خلال تحليل ومعالجة فكرة تصميم للديكور والازياء باستخدام حقبة تاريخية او مدرسة فنية.

وتناولت أبحاث برنامج التصوير الجدارى معالجات جذرية للعديد من المنشآت والمباني المعمارية داخل جامعة المنصورة كليات ومراكز ووحدات داخل الجامعة بالوان وتصميمات لمدارس فنية مختلفة تنفذ بخامات مختلفة زجاج وفسيفساء.

وعرض برنامج التصوير لأفكار مختلفة كالسبوع والمولد والزار وغيرها من المورثات الشعبية المصرية، بينما ناقش قسم العمارة احتياجات الأقاليم لتطوير السياحة الغير تقليدية للنهوض بالقطاع السياحى بمصر.

كما عرض قسم النحت لأبحاث برنامج النحت البارز، وبرنامج النحت الميداني الذي عرض لدراسات تصميمية بها فرضيات تتناسب مع المواقع والميادين والساحات والحدائق العامة بخامات متنوعة من الجبس والمعادن والطين .

كما شملت المناقشة أبحاث قسم الجرافيك لبرنامج الرسوم المتحركة وفنون الكتاب وتناول الأبحاث تصميم شخصيات لروايات تعكس الهوية المصرية وتصميم صفحات الكتاب الداخلي و الأغلفة والمواد الدعائية كمراحل أولية للأفلام المتحركة.

وتناول برنامج التصميمات المطبوعة تصميمات متنوعة تتعلق بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الإجتماعية ما بين الرحيل والغربة والقرار.

ويذكر أن رسالة كلية الفنون الجميلة تهدف إلى صقل مواهب طلابها وإطلاق العنان لإبداعاتهم، ليكونوا رواداً في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية. كما تسعى الكلية إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدخولهم الحياة العملية؛ ما يساهم في تطوير الذوق العام ورفعه.

وقد أشادت اللجنة بالمشاريع المقدمة من الطلبة والتي تناولت العديد من الأفكار والمشاريع التصميمية المتميزة، بعد مناقشة كافة الأبحاث المطروحة ومناقشة الأساليب والتقنيات الفنية المستخدمة في التنفيذ، مؤكدين أن مشاريع التخرج هي انعكاس لخلاصة ما اكتسبه طلاب المستوى الخامس طيلة فترة دراستهم في الجامعة من خبرات ومعارف علمية وعملية على أيدي أساتذة متخصصين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتميز .

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