عاصفة "إيوين" تضرب مطارات وسكك حديد بريطانيا.. وتحذيرات حمراء وإجراءات طارئة

عاصفة قوية ورياح اعصار تعرضت لها أيرلندا والمملكة المتحدة اليوم الجمعة، مما أصابها بالشلل التام ، وتسمي بعاصفة "إيوين" الشديدة وهي عبارة عن رياح مؤثرة أدت الي انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وتعطل المواصلات في المنطقة وقد تعدت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلو مترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لما اذاعته خدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت شركة الكهرباء الحكومية "إي إس بي"، إنه اعتبارا من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، انقطعت الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة، ولدى اقتراب العاصفة إيوين، قررت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وتوقفت المدارس والجامعات ونصحت السكان بالذهاب لمكان آمن بعيد عن الإعصار.

حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.

كما حذرت بعدم السفر وإلغاء الرحلات الجوية والإبلاغ عن رياح قياسية بسبب العاصفة.

وأفاد التقرير الى أن تنبيهات الرياح تم تعميمها في كل أنحاء البلاد وإصدار تحذيرات نادرة من الطقس الأحمر في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وقالت شركة تحليلات الطيران سيريوم، إن نحو 1070 رحلة جوية من وإلى مطارات في المملكة المتحدة أو أيرلندا تم إلغائها يوم الجمعة، وأضافت أن مطارات دبلن وإدنبرة وهيثرو وجلاسكو كانت الأكثر تضررا.

وقال جيك كيلي من شركة نتورك ريل، إن القطارات توقفت اليوم الجمعة، بما في ذلك اسكتلندا بشكل كامل، وكذلك شمال بريستون على الخط الرئيسي للساحل الغربي في إنجلترا، ولن تكون هناك قطارات تعمل شمال نيوكاسل على الخط الرئيسي للساحل الشرقي من الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

وأوضح كيلي لهيئة الإذاعة البريطانية "نتوقع أن تتساقط عدد كثيف من بقايا الأشجار،. وقد وضعنا عملائنا بعيد عن بيئة المخاطر، وكان القرار صعب لغلق السكك الحديدية، وكان هذا خارج عن إرادتنا ، ولكن في مواجهة هذا الطقس القاسي جدا ، لم يكن لدينا خيار في النهاية".