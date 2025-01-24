الإمارات تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت دولة الإمارات، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وشددت وزارة الخارجية الإمارتية - في بيان اليوم /الجمعة/ أذاعته وكالة أنباء الإمارات "وام" - على "ضرورة تضافر الجهود لوقف تصاعد التوتر لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية".

ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل".

وشددت على "ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة؛ لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين"، كما جددت التأكيد على أنّ "دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

