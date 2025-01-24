الهلال الأحمر الفلسطيني: استمرار الاجتياح الإسرائيلي لجنين لليوم الرابع

أكد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين الدكتور محمود السعدي أن الاجتياح الإسرائيلي لا يزال مستمرا على مدينة ومخيم جنين لليوم الرابع على التوالي، وقوات الاحتلال الإسرائيلية مازالت تحاصر الشارع الرئيسي للمخيم ومستشفى جنين ومقر الهلال الأحمر في المدينة.

وقال السعدي - في مداخلة لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم - "إن عملية الدخول والخروج للمخيم صعبة جدا وتحتاج إلى إجراءات طويلة، ونعمل بالتنسيق مع الصليب الأحمر من أجل السماح لإخراج الحالات المرضية الحرجة وكبار السن وايصالهم إلى المستشفى، حيث تم نقل مواطن مسن في عمر 65 عاما من المخيم مصابا برصاص حي إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن الفرق الطبية تواجه صعوبات في الدخول والخروج من مستشفى جنين حيث يتواجد على مدخل المستشفى آليات عسكرية إسرائيلية تقوم بعملية التفتيش والتدقيق بالهويات سواء للطواقم الطبية أو للمرضى، مشيرا إلى أنه تم توجيه مركبة اسعاف الى بلدة قباطية جنوب جنين والتي تم اقتحامها من قبل قوات الاحتلال صباح اليوم.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء والاتصالات لازالت مستمرة داخل مخيم جنين لليوم الرابع على التوالي، بالإضافة إلى أن احتياجات المواطنين الفلسطينيين بدأت في النفاد في ظل الحصار المطبق عليهم منذ أربعة أيام، حيث تصلنا الاستغاثات منذ الصباح بنفاذ الأغذية والأدوية لدى المواطنين.

وقال "نعمل حاليا على تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمواطنين ولكن حتى الآن لم يتم التنسيق لدخول المساعدات الإنسانية من أغذية وأدوية من أجل التخفيف من معاناة المواطنين داخل المخيم.

