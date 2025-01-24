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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إدخال 130 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة

مساعدات
مساعدات
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صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن إجمالي عدد الشاحنات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة اليوم /الجمعة/؛ يبلغ 130 شاحنة. 

وأشار المصدر إلى أن الشاحنات - التي تحمل مساعدات إنسانية إغاثية وإنسانية متنوعة - شرعت في الدخول إلى القطاع عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع; لتنفيذ إجراءات التفتيش تمهيدا لادخالها للفلسطينيين بالقطاع.

ولفت المصدر إلى أنه كان قد تم إدخال نحو 1700 شاحنة إلي قطاع غزة عبر منفذي العوجة التجاري وكرم أبو سالم; منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم /الأحد/ الماضي من بينها 1608 شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية و92 شاحنة وقود وغاز الطهي.

 

غزة مساعدات إنسانية رفح ميناء رفح كرم أبو سالم العوجة