الزمالك على صفيح ساخن.. ملف التجديدات يشعل القلعة البيضاء ووالد "زيزو" يُقحم الأهلي

لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك، فوق صوت ملف التعاقدات والتجديدات لنجوم القلعة البيضاء، والذى شهد سخونة فى الآونة الأخيرة، والتى لم تشهدها ميت عقبة من بعد فتح باب القيد الشتوي للأندية، حتى 8 فبراير المقبل.

ويخوض نادي الزمالك سوق الانتقالات الشتوية الحالية بقوة، في ظل قرب انتهاء عقود عدد كبير من لاعبيه مع نهاية الموسم الحالي.

8 لاعبين تنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي نادٍ آخر

وتعتبر هذه الفترة من القيد الشتوي واحدة من أهم فترات الانتقالات لنادي الزمالك في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل عدد النجوم الذين ينتهي عقدهم مع الفريق بنهاية الموسم، مما يضع إدارة النادي أمام تحديات كبيرة لتدعيم صفوفه.

وتشكل هذه الفترة أيضًا فرصة أمام الزمالك لتسجيل لاعبين جدد في صفوفه، بما يتناسب مع احتياجات الفريق في الموسم الحالي، لتجديد قوته ومواصلة المنافسة على البطولات.

ويضم نادي الزمالك حاليًا 8 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحهم الحق في التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة النادي.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، نبيل عماد دنجا، حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري.

وتُعد هذه الفترة من أهم الفترات الانتقالية للنادي في ظل قرب رحيل هؤلاء اللاعبين أو تجديد عقودهم.

وفي الوقت نفسه، يمتلك الزمالك 3 لاعبين معارين هذا الموسم وهم البولندي كونراد ميشالاك، محمد حمدي، والمغربي محمود بنتايك، ولم يتم حسم مصير استمرار أي منهم مع الفريق حتى الآن.

ويضع الزمالك أمامه تحديات كبيرة في اتخاذ القرارات بشأن تجديد العقود أو بحث إمكانية ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

وتعتبر الأزمة داكنة فى ملف التجديدات بين احمد سيد "زيزو"، وبين الإدارة بعد ان توصلت معه لإتفاق وقد وافق عليه إلا ان حدث تغيير لهذا الكلام ولبنود الإتفاق.

وكانت "البوابة نيوز" قد أشارت فى وقت سابق إلى انتهاء لجنة التعاقدات التى يترأسها الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، من وضع الرتوش الأخيرة من أجل تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد "زيزو".

وكان أقرب العروض التى وافق عليها الطرفان، وهى نقطة التلاقى، بين الزمالك وكذلك "زيزو" من أجل التجديد، هى 100 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى الرحيل على سبيل الإعارة لإحدى الدوريات القوية الموجودة فى المنطقة العربية.

كما أن الدورى السعودى، هو أقرب الدوريات العربية التى من المقرر أن يرحل إليها "زيزو" على سبيل الإعارة، بمميزات مالية ضخمة سيحصل عليها اللاعب.

ولكن حدثت بعض التغييرات فى ذلك الاتفاق ، مما أثار غضب "زيزو"، ونشر عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، مطالباً إدارة النادى بأن تكون العلاقة بين ناد كبير وأحد لاعبيه قائمة على الاحترام المتبادل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا.

وعلمت "البوابة"، أنه خلال الأيام الماضية، فتح والد زيزو "وكيل أعماله" الباب أمام الأهلي، للتفاوض معه وضمه في نهاية الموسم بشكل مجاني.

وأعطى النادى الأهلى الضوء الأخضر لوالد زيزو بضم اللاعب فى الفترة المقبلة، على أن ينضم اللاعب لمدة 6 أشهر لأحد الأندية العربية، وبعدها ينضم للقلعة الحمراء.

كما توصلت إدارة الزمالك لاتفاق مع زياد كمال، لاعب الفريق المعار من إنبي، وذلك لفسخ إعارته بشكل ودي، على أن يحصل اللاعب على 70٪ من مستحقاته المالية المتأخرة المقدرة بمبلغ 2.8 مليون جنيه.

كما سيتم خصم مبالغ من اللاعب وفقا للائحة بسبب غيابه عن التدريبات بدون الحصول على إذن.