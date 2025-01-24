بحضور محيى إسماعيل.. الغرباوي يوقع كتابيه «المدمر وجسم وأسنان وشعر مستعار» بمعرض الكتاب

يُقام حفل توقيع كلا من النصين المسرحيين «المدمر»، و«جسم وأسنان وشعر مستعار»، للمخرج المسرحي مازن الغرباوي، في السادسة من مساء الأحد المقبل، الموافق 26 يناير الجاري، بجناح دار حابى للنشر والتوزيع، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي انطلق أمس الخميس ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات في التجمع الخامس.

يحضر حفل التوقيع كلا من الفنان محيى إسماعيل، كاتب مقدمة النص المسرحي «جسم وأسنان وشعر مستعار».

يشار إلى أن المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحاصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في مجال الإبداع الفني والمواطنة وجائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان الدولي للمسرح بمدينة بيزانسون الفرنسية، ومؤخراً حصل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على الجائزة العالمية الكبري المقدمة من اداة مهرجان K - theater award والجائزة بعنوان "الجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولي علي مستوي العالم لهذا العام 2024“ من كوريا الجنوبية.

كما تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية والمحلية والمهرجانات المسرحية والسينمائية، بدأ حياته الفنية في الخامسة عشرة من عمره، وهو المؤسس الأول لفريق تمثيل كلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 2000، وبعدها التحق بأكاديمية الفنون – المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وأيضاً هو حاصل على ليسانس الآداب قسم مكتبات ومعلومات شعبة تقنيات معلومات جامعة عين شمس، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الابداع الفنى والمواطنة عن الإخراج المسرحى للعرض المسرحى "هنكتب دستور جديد"، وذلك عام 2013.

أخرج الغرباوي العديد من الأعمال المسرحية ومنها: «هنكتب دستور جديد، وأوديب ملكا، والزير سالم، وحلم ليلة صيف، ومات الملك، الزير سالم، وطقوس الموت والحياة، وحلم ليلة صيف، وإبليس، وانتحار معلن، وجسم وأسنان وشعر مستعار» وغيرها.