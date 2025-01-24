افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أعمال تطوير وتوسعة المسجد الكبير برأس الحكمة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائب جمال الشورى، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن أعمال توسعة المسجد شملت صيانة الدور الأول وإنشاء الدور الثانى على مساحة 340 مترا مربعا بتكلفة 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي رأس الحكمة بمناسبة افتتاح أعمال توسعة المسجد، وأن يستغل في التوعية الدينية الصحيحة ومنبر للعلم في رأس الحكمة، مع شكر جهود المشاركة في إعمار مساجد الله ومن شارك في أعمال توسعة المسجد من أهالي رأس الحكمة، ومقدما التهنئة أيضا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج داعيا المولى عز وجل بهذه المناسبة العطرة أن يحفظ مصر في أمن واستقرار.

بينما تناول الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف في خطبته أهمية توحيد كلمة الأمة والاعتصام بحبل الله أمام كل التحديات المحيطة.

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتوسعة المسجد الكبير برأس الحكمة

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