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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن إيقاف مسؤول المهمات بالفريق وإحالته للتحقيق

الزمالك
الزمالك
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قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إيقاف مصطفى حسين "ميلا" مسؤول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.
جاء ذلك لما بدر منه بعد انتهاء مباراة مودرن سبورت التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، لحين معرفة ملابسات الواقعة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك عبدالواحد السيد مسؤول المهمات بالزمالك الشؤون القانونية بالزمالك