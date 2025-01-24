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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي يزور البطريركية الأنطاكية للروم الأرثوذكس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زار ظفر سيركايا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ورئيس قسم العلاقات الخارجية في الحزب، بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس على رأس وفد رسمي موفد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وكان في استقبال الوفد الوكيل البطريركي الأسقف رومانوس والمعاون البطريركي الأسقف موسى.

وخلال الزيارة، نقل سيركايا تحيات الرئيس التركي، مؤكدًا حرص تركيا على تعزيز التواصل مع جميع الأطراف في سوريا، كما شدد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى إقامة دستور عادل وشامل يرفض مبدأ التقسيم على أساس الأقليات، ويضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري بما يحقق الرضا العام للجميع.

وأكد الوفد أهمية استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التقارب بين الشعبين السوري والتركي وتوحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل للمنطقة بأسرها.

بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الرئيس التركي الشعب السوري سوريا