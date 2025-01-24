محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، والتصدي الحازم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ الإزالات الفورية حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها.

حيث واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها المكثفة للتعامل مع المخالفات، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإيقاف أعمال بناء مقابر على الأراضي الزراعية بناحية شبراباص، حيث تمت إزالة ما تم بناؤه على مساحة 75 مترًا مربعًا، ومصادرة مواد البناء المستخدمة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا فك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع مخالف على مساحة 120 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، مع مصادرة المواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي مركز ومدينة الشهداء، قامت الوحدة المحلية بفك شدة خشبية لسقف مخالف بالدور الرابع علوي في أحد المباني بناحية سرسنا على مساحة 120 مترًا مربعًا، مع مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كذلك، أوقف رئيس حي شرق شبين الكوم أعمال بناء بدون ترخيص، حيث تم فك الشدة الخشبية لاستكمال الدور التاسع علوي على مساحة تقارب 600 متر مربع.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لتقارير وحدة المتغيرات المركزية بالمحافظة، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي تقصير أو مخالفة.