الذهب يقفز إلى أعلى مستوى بسبب حالة عدم اليقين بشأن خطط ترامب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم /الجمعة/، متجهة لتحقيق مكسب أسبوعي رابع على التوالي.

وتأتي الخطوة بسبب حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التجارية والتي أدت إلى تراجع قيمة الدولار، ما عزز الطلب على السبائك الآمنة، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية. وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.8٪ لتصل إلى 2774.49 دولار للأوقية، وزاد أكثر من 2٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

كما أن الأسعار قد وصلت - في وقت سابق من اليوم - إلى 2777.10 دولار للأوقية، مما يمثل أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر الماضي، عندما سجلت مستوى قياسيًا عند 2790.15 دولار للأوقية.

كذلك حققت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مكاسب بنسبة 0.6% لتصل إلى 2781.80 دولار للأوقية. فيما انخفض قيمة الدولار بأكثر من 1٪ على مدار الأسبوع، متجهًا إلى أسوأ انخفاض أسبوعي له منذ شهرين، ما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

وكان ترامب قد دعا إلى انخفاض فوري في أسعار الفائدة ولم يقدم أي وضوح بشأن التعريفات الجمركية، وأدى عدم الوضوح بشأن السياسات المستقبلية إلى اندفاع المشاركين في السوق إلى اقتناء أصول الملاذ الآمن مثل الذهب للتحوط ضد التقلبات. ولا يرى المتداولون أي فرصة تقريبًا لرفع معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث إنها عندما تكون مرتفعة تضعف جاذبية السبائك غير المدرة للعائد، كما ينتظر المستثمرون جولة من الإعلانات السياسية من البنوك المركزية العالمية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا خلال المعاملات الفورية بنسلة 1.1% لتصل إلى 30.78 دولار للأوقية، كما زادت أسعار البلاديوم بنسلة 0.6% لتصل إلى 997 دولارا، وصعد البلاتين بنسبة 1% لتصلت إلى 952.75 دولار للأوقية، وتتجه المعادن الثلاثة صوب تحقيق مكاسب أسبوعية.

