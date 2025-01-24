ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26589 طنا تشمل: 1358 طن يوريا و7000 طن جبس معبأ و18231 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49124 طن تشمل : 21000 طن ذرة و 14233 طن فول صويا و 2860 طن ابلاكاش و 7500 طن سكر و 2348 طن حديد و 3714 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1183 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2352 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 21 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2017 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37055 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 78898 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحولة اجمالية 1200 طن قمح متجه إلى صوامع أسيوط ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5593 حركة.

نجح ميناء دمياط في دعم أسطول خدماته البحرية بوحدات حديثة في اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، تم إبرام عقد بناء وتوريد لنش خدمة المسطح المائي متعدد الاغراض بقدرة شد 20 طن، بين هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن.