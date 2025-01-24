مسئول روسي: التنافس الجيوسياسي على الساحة الدولية يزيد مخاطر الصراع العسكري بين القوى النووية

حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو من تزايد مخاطر الصراع العسكري بين القوى النووية في ظل زيادة التنافس الجيوسياسي بين اللاعبين الكبار على الساحة الدولية.

وقال شويجو - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "في ظل تزايد الصراع والتنافس الجيوسياسي المكثف، تتزايد المخاطر العالمية للمواجهة العسكرية بين اللاعبين الكبار، بما في ذلك القوى النووية".

وأضاف المسؤول الروسي: إن الدول الغربية شنت عدوانا على الأيديولوجية والقيم في روسيا وبيلاروس، إذ كانت تحاول ليس فقط الهجوم من خلال العقوبات الاقتصادية، ولكن أيضا زعزعة استقرار الوضع السياسي في البلدين، مؤكدا أن هذا السلوك من جانب الغرب لا يؤثر على روسيا وبيلاروس فحسب، بل يؤثر على الوضع الدولي بشكل عام.

وأعرب عن أسفه بشأن تقليل قيمة منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية الأخرى بشكل نشط، وقال "إن هناك محاولات لتقويض الجهود العالمية الرامية إلى منع سباق التسلح في الفضاء وتحويل الفضاء الخارجي إلى مجال جديد للمواجهة العسكرية".

وتابع شويجو بقوله "إن هذه الإجراءات تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف بلداننا وحرماننا من سيادتنا وحقنا في اختيار مسارنا التنموي وتحقيق مصالحنا الاستراتيجية".

