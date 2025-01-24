ads
الجمعة 24 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول روسي: التنافس الجيوسياسي على الساحة الدولية يزيد مخاطر الصراع العسكري بين القوى النووية

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو من تزايد مخاطر الصراع العسكري بين القوى النووية في ظل زيادة التنافس الجيوسياسي بين اللاعبين الكبار على الساحة الدولية.

 وقال شويجو - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "في ظل تزايد الصراع والتنافس الجيوسياسي المكثف، تتزايد المخاطر العالمية للمواجهة العسكرية بين اللاعبين الكبار، بما في ذلك القوى النووية".

وأضاف المسؤول الروسي: إن الدول الغربية شنت عدوانا على الأيديولوجية والقيم في روسيا وبيلاروس، إذ كانت تحاول ليس فقط الهجوم من خلال العقوبات الاقتصادية، ولكن أيضا زعزعة استقرار الوضع السياسي في البلدين، مؤكدا أن هذا السلوك من جانب الغرب لا يؤثر على روسيا وبيلاروس فحسب، بل يؤثر على الوضع الدولي بشكل عام.

وأعرب عن أسفه بشأن تقليل قيمة منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية الأخرى بشكل نشط، وقال "إن هناك محاولات لتقويض الجهود العالمية الرامية إلى منع سباق التسلح في الفضاء وتحويل الفضاء الخارجي إلى مجال جديد للمواجهة العسكرية".

وتابع شويجو بقوله "إن هذه الإجراءات تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف بلداننا وحرماننا من سيادتنا وحقنا في اختيار مسارنا التنموي وتحقيق مصالحنا الاستراتيجية".
 

شويجو القوى النووية روسيا أوكرانيا