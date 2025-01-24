يصل القاهرة خلال ساعات.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع المهاجم السلوفيني جراديشار

حسم مسئولو النادي الأهلي صفقة اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم نادي فيهرفار المجري، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على أن يصل اللاعب للقاهرة خلال ساعات للإعلان عن الصفقة بعد الكشف الطبي.

تفاصيل صفقة جراديشار

وأنهى النادي الأهلي جميع الإجراءات المادية مع جراديشار وناديه المجري خلال الساعات الماضية ووقع اللاعب للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم يحصل خلالها اللاعب على 700 ألف دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم، ومن المقرر أن يحصل نادي فيهرفار المجري على علي مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلي على دُفعتين.

جراديشار يخضع للكشف الطبي

ويخضع اللاعب السلوفيني للكشف الطبي بالقاهرة خلال الساعات المقبلة تمهيداً لإعلان التعاقد معه ثم قيده محلياً وأفريقياً لبدء رحلته مع القلعة الحمراء بشكل رسمي.



من هو جراديشار؟



واقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لاعب نادي فيهيرفار المجري، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بدأ نيجك جراديشار مسيرته الكروية في سلوفينيا قبل أن ينتقل إلى الدوري المجري، حيث تألق بشكل لافت للنظر.

يمتلك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إمكانيات فنية عالية وبدنية قوية، مما يجعله أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.

يمتلك جراديشار، المولود في ليوبليانا عام 2002، سجلاً حافلاً بالأهداف والتمريرات الحاسمة هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات في 22 مباراة.

تبلغ القيمة السوقية الحالية للمهاجم السلوفيني الواعد نيجك جراديشار حوالي 800 ألف يورو.

يتميز جراديشار بقامته الطويلة التي تصل إلى 1.87 متر.