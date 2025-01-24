OpenAI تطلق أول وكيل للذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام اليومية عبر الإنترنت

انطلاقة جديدة لشركة OpenAI، أول وكيل للذكاء الاصطناعي (AI)، وهو المشغل، حيث يتيح الوكيل كمعاينة بحثية، ويأتي مزودا بمتصفح ويب مخصص.

وأضافت الشركة، أنه وكيل ذكاء اصطناعي يستخدم بشكل عام لأداء المهام بصورة مستقلة عبر الإنترنت على المطالبات المقدمة من المستخدم.

وأفادت شركة الذكاء الاصطناعي، إن الأداة يمكن استخدامها لخدمات عديدة منها حجز التذاكر عبر الإنترنت، أو طاولة في المطعم، أو شراء أي منتج أو سلعة.

يتيح المشغل حاليا في الولايات المتحدة فقط و لمشتركي ChatGPT Pro، لكن الشركة تخطط لتحديث لكي يتوسع أكثر ليغطي مستويات اشتراك أخرى في المستقبل.

أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أول وكيل للذكاء الاصطناعي للشركة في بث مباشر ، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي هم أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل لخدمتك بصورة مستقلة ، حيث يتم تشغيل المشغل بواسطة وكيل استخدام الكمبيوتر "CUA" ، وهو نموذج للذكاء الاصطناعي يجمع بين قدرات الرؤية من GPT-4o مع التفكير المتقدم.

كما تم تدريب وكيل الذكاء الاصطناعي مستقبلا بواسطة التعلم المعزز، حيث يمكنه التفاعل مع واجهات المستخدم الرسومية "GUIs" يتضمن ذلك الأزرار والقوائم وحقول النص على الشاشة، ومن خلال متصفحه المخصص، يمكن للوكيل أداء المهام خلف الكواليس مع تحرير الشاشة للمستخدم.

ويقبل وكيل AI كلا من النص والصور كمدخلات لإكمال المهام، حيث تقوم CUA بمعالجة بيانات البكسل الأولية للشاشة وتستخدم لوحة مفاتيح وماوس افتراضيين لتنفيذ الإجراءات.

تدعي شركة OpenAI أنها تستطيع التنقل بين المهام متعددة الخطوات، والتعامل مع الأخطاء، ويمكنها التكيف مع المتغيرات غير المتوقعة.