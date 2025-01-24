رئيس "مصر للطيران": 28 طائرة جديدة تصل البلاد حتى مطلع 2027

قال محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلات يومية من القاهرة للعاصمة الإسبانية مدريد، بخلاف رحلتي السبت والاثنين بين مدريد والأقصر، مؤكدًا حرص الشركة على المساهمة في تعظيم الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر.

وأضاف عليان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الشركة تسير رحلات من برشلونة للقاهرة 5 أيام في الأسبوع، وكذلك رحلة للأقصر كل سبت، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني قد تشهد زيادة في العام الجاري، ما جعل الشركة حريصة على التواجد بمعرض فيتور السياحي الدولي المقام حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لعرض خطتها التشغيلية وتلقي الطلبات من منظمي الرحلات التي سيتم تنفيذها بعد دراستها وفق الإمكانات المتاحة للشركة والجدوى الاقتصادية.

ولفت إلى أن شركة مصر للطيران تعاقدت على طائرات جديد ستصل تباعا لمصر بداية من نوفمبر من نهاية العام الجاري، وحتى مطلع عام 2027، مشيرا إلى أن الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة هي 18 طائرة بوينج 737 و10 طائرات إيرباص 350، وسيكون جزء منهم إضافة للأسطول الذي تمتلكه مصر للطيران، وجزء أخر إحلال لطائرات ستخرج من الخدمة.

وتابع عليان، بأن شركة مصر للطيران تتوسع حاليا في اتجاهين، سواء فتح خطوط جديدة أو زيادة الترددات لخطوط قائمة بالفعل، موضحا: "حتى يوليو الماضي على سبيل المثال كانت مصر للطيران تسير رحلات إلى جنيف فقط في سويسرا، ولكن تمت إضافة رحلات أخرى إلى زيورخ، وهكذا نسعى لزيادة الترددات لكافة الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب على السفر لمصر".