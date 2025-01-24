الأحد.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إنطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥م بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي الثروة الحيوانية .

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إكتمال إستعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام لعام ٢٠٢٥م والتي من المقرر انطلاقها الأحد القادم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية و الجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ١٨٠ لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة ) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة و لجان و أهمية الترقيم والتسجيل و لجان الإرشاد لتوعية المواطنيين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات ١٧ لجنة للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات و الكوادر البشرية (أطباء - إداريين – عمال) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات (من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها .