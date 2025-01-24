إيمان كريم تهنئ الرئيس والشعب المصري والشرطة المصرية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة

هنأت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، داعية المولى عزوجل أن يحفظ مصر وأرضها وأمنها وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدمت الدكتورة ايمان كريم، التهنئة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة قيادات ورجال الشرطة الباسلة، وأيضا قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، معربة عن تقديرها لرجال الشرطة المدنية البواسل في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على كرامة المواطن.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في التضحية بأنفسهم للحفاظ على كل شبر من أرض مصر، كما أنهم سباقون في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، على التعاون القائم بين المجلس ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الانسان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة الداخلية، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم، وكذلك تفعيلًا للدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية لهم، ومشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الدولية الخاصة بهم.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن هناك عدد من أوجه التعاون التي تمت بين المجلس ووزارة الداخلية منها طباعة "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل"، وفي الاحتفال بالأيام العالمية تفتح وزارة الداخلية مستشفيات الشرطة في "مدينة نصر، العجوزة، طنطا، الإسكندرية، أسيوط" أبوابها لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقتهم بالمجان، وكذلك استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر لهم بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة دون غيرهم بالمجان بكافة محافظات الجمهورية، كما شاركت المشرف العام على المجلس في كافة أنشطة الوزارة بهدف تفعيل الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شاركت ووفد من المجلس في "معرض عيد الشرطة 2024" بأكاديمية الشرطة، حيث ضم هذا المعرض التكنولوجيا والأدوات التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الأمنية والجماهيرية، واستعراض جهود وخدمات الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء ذلك بمشاركة عدد كبير من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ، وعدد من مسئولي الجهات الحكومية المختلفة والفنانين، وأسر الشهداء.