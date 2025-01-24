نقابة المهندسين تكرم فاروق الباز وتستعرض مستقبل مشروعات التنمية في مصر

في لقاء علمي مميز، استضافت نقابة المهندسين، العالم الدكتور فاروق الباز، عبر تقنية "زووم"، حيث شارك في ندوة بعنوان "استثمار خواص طبيعة الأرض المصرية"، هذا اللقاء الذي حضره عدد من الخبراء في مجالات التنمية المستدامة، ركز على القضايا البيئية والهندسية المتعلقة بالأراضي المصرية.

وحذّر "الباز" من أن بناء النوادي والمشاريع على الأراضي الزراعية يمثل تهديدًا كبيرًا للموارد الطبيعية لمصر.

وأشاد "الباز" بمشروع شرق العوينات الذي يساهم في توفير نصف إنتاج القمح المصري، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية الزراعية.

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن اللقاء يمثل فرصة فريدة للاستفادة من خبرات الدكتور فاروق الباز في مجال التنمية المستدامة والجيولوجيا.

وأضاف النبراوي أن نقابة المهندسين تعمل جاهدة على تعزيز التعليم الهندسي ودعم أعضائها في مختلف المجالات، بما يساهم في تحسين الأداء الهندسي في مصر.

كما أشاد بدور "الباز" في نشر الوعي البيئي وتوجيه سياسات التنمية المستقبلية بما يتماشى مع احتياجات مصر.