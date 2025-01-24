تفاصيل مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالبدرشين

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة البدرشين، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين المتسببين في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص ونقل نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.