فاروق الباز: بناء النوادي على ضفاف النيل جريمة في حق مصر

في ندوة علمية نظمتها نقابة المهندسين، أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز أن الأراضي الزراعية المصرية تعتبر من أفضل الأراضي على وجه الأرض، مشيرًا إلى أنها تكوّنت عبر ملايين السنين من ترسبات مياه نهر النيل.

وحذر "الباز" من التعدي على هذه الأراضي، مؤكدًا أن البناء عليها يعد جريمة في حق مصر والأجيال القادمة.

كما انتقد استغلال الأراضي الزراعية لبناء النوادي والملاعب على ضفاف النيل، مؤكدًا أن هذه المشاريع تضر بالموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية.

خلال الندوة التي حضرها عدد من المهندسين والمختصين في مجال البيئة والاستدامة، أكد "الباز" أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التوسع العمراني على حسابها.

كما تطرق إلى مشروع ممر التنمية في الصحراء الغربية كحل بديل لاستيعاب النمو السكاني، مؤكدًا أن هذه الأراضي الصالحة للزراعة يجب أن تظل بعيدة عن أي استغلال عمراني.

وأشار إلى أن ممر التنمية سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير فرص سكنية جديدة بعيدًا عن وادي النيل.